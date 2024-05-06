الأثنين 27 شوال 1445 ﻫ - 6 مايو 2024
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سياسات وقرارات
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خالد حدادة زار فرنسا وعرض مع المجموعة البرلمانية لحزب "فرنسا غير الخاضعة" الاوضاع في غزة
منذ ساعة واحدة
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