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سياسات وقرارات
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خروج منشأة السويدية لتوليد الكهرباء في الحسكة عن الخدمة نتيجة استهدافها من قبل تركيا
منذ دقيقتين
آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2023 1:59 مساءً
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