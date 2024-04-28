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    خضر لـmtv عن ملفّ النّزوح غير الشرعي: تطبيق القانون أصبح تحدياً بالنسبة إلينا ونحن بحاجة اليوم لقرار على مستوى الدولة بكاملها

    منذ ساعتين
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