الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 ﻫ - 26 سبتمبر 2023
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الصحة
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خفر السواحل القبرصيّ تمكن من إنقاذ مهاجرين لبنانيين وسوريين كانوا إنطلقوا فجر أمس من منطقة العبدة - شمال لبنان عبر مركبٍ في البحر باتجاه السواحل الأوروبيّة
منذ 33 دقيقة
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