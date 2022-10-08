السبت 12 ربيع الأول 1444 ﻫ - 8 أكتوبر 2022
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خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت "ما يبدو" أنه صاروخ باليستي
منذ ساعة واحدة
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