الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
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    خلف في الجلسة: هل من عائق دستوري في بقاء النواب داخل المجلس؟ وبري يرد: انا فاتح استراحة هون؟!

    منذ 58 دقيقة
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