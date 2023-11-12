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    خلف لـ"الديار": هناك رغبة لدى إسرائيل إلى استدراج لبنان إلى ما لا يحمد عقباه ولكن علينا اتخاذ كل القرارات لتفادي الوقوع بما يرغب به العدو

    منذ 11 دقيقة
    آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2023 7:13 صباحًا
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