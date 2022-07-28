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    داخلية الإمارات تحث سكان المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 28 - يوليو - 2022 5:09 صباحًا
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