الأربعاء 21 ذو القعدة 1445 ﻫ - 29 مايو 2024 |
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    دبابة اسرائيلية متمركزة في مستوطنة المطلة تقصف بلدة كفركلا

    منذ ساعتين
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