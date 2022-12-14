الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    دبلوماسيون أميركيون: طرد إيران اليوم من لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بسبب الانتهاكات

    منذ 58 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
      سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. "مكّن لحزب الله"

      مواضيع قد تهمك

      مواضيع قد تهمك

      الأكثر قراءة

      الحكم الإسباني ماتيو لاهوز خلال إداراته مباراة الارجنتين وهولندا
      كأس العالم قطر ٢٢
      برد قلب ميسي الآن.. قرار حاسم بحق الحكم "ماتيو لاهوز"
      من مباراة منتخب المغرب ضد البرتغال
      كأس العالم قطر ٢٢
      بعد تعيينه من قبل الفيفا.. تفاؤل مغربيّ بحَكم نصف نهائي المونديال!
      إبراهيموفيتش
      كأس العالم قطر ٢٢
      رسالة من إبراهيموفيتش إلى رونالدو.. "القدر سيمنح ميسي كأس العالم"