الأثنين 9 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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    دخول اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي حيز التنفيذ

    منذ ساعتين
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