الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024
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سياسات وقرارات
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دخول سفينتين حربيتين روسيتين الى البحر الأحمر
منذ 37 دقيقة
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