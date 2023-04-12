الأربعاء 21 رمضان 1444 ﻫ - 12 أبريل 2023 |
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    دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 13 نيسان 2023 في عين التينة

    منذ 52 دقيقة
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