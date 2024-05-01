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    دهمت قوة كبيرة من الجيش بلدة ببنين في عكار ليلاً وألقت القبض على عدد من الاشخاص على خلفية إطلاق الرصاص خلال تشييع مصعب وبلال خلف

    منذ ساعة واحدة
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