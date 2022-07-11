الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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    دورية لامن الدولة دهمت فرنا في تعلبايا- زحلة، حيث تبين لها غش فاضح في وزن ربطة، وتم توقيف صاحب الفرن م. م.

    منذ 3 دقائق
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