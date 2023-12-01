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    دورية من أمن الدولة في زحلة أوقفت السوري (ع. ر.) وعثرت معه على كمية من المخدرات اعترف خلال التحقيق بتعاطيه لها وقد أحيل على القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه

    منذ دقيقة واحدة
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