الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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    دول الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق بشأن خفض طارئ لاستخدام الغاز في الشتاء

    منذ ساعة واحدة
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