الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
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    دويهي: فضّلت طرح اسم صلاح حنين لأنّني فكرّت أنّه إذا وصل ليكون رئيسًا فهو قادر على التعبير عن الموضوع السيادي بالشكل المناسب وأي شخص يُشبه ميشال معوّض غير قادر على الخرق في ظل المشهدية السياسية الحالية

    منذ دقيقتين
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