الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
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    دوي صفارات الإنذار في غورين بالجليل الغربي على الحدود مع لبنان

    منذ 3 دقائق
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