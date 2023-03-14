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    دير إدارة التنمية الوطنية بصندوق الاستثمارات العامة للشرق: فرص مماثلة لقطاع السيارات في قطاعات مختلفة

    منذ ساعتين
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