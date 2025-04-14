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    رئاسة الوزراء: نواف سلام والأمين العام لجامعة الدول العربية يشددا على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان وبسط سلطة الدولة

    منذ ساعة واحدة
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