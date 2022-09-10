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    رئيسة المفوضية الأوروبية: نواصل العمل على حلول تتكيف مع السوق العالمية بشأن أسعار الغاز

    منذ 41 دقيقة
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