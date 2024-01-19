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    رئيسة بلدية حيفا المحتلة: إذا اندلعت حرب مع حزب الله ستدفع حيفا ثمنًا باهظًا ونحن لا نتحدث عن 1400 قتيل وإنما عن آلاف كثيرة وأضعاف الأضعاف

    منذ 55 دقيقة
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