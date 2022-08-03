الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022
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رئيسة تايوان: رغم التهديدات لن نتخاذل وسندافع عن سيادة ووحدة أراضينا وسنعزز قدراتنا الدفاعية
منذ 10 دقائق
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