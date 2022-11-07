الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022
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رئيسة وزراء السويد تصل إلى تركيا لمناقشة انضمام بلادها إلى "الناتو"
منذ 5 دقائق
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