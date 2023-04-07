الجمعة 16 رمضان 1444 ﻫ - 7 أبريل 2023
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الجيش مستعد وجاهز وعازم على توفير الأمن لمواطني إسرائيل
منذ ساعتين
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