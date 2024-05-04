السبت 25 شوال 1445 ﻫ - 4 مايو 2024
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نعمل في جبهات كثيرة في الشمال والجنوب وفي الضفة الغربية ونحافظ على روح قتالية عالية
منذ ساعة واحدة
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