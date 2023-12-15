الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023 |
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    رئيس اتحاد نقابات عمال الشمال: نريد لقانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية أن تكون أرقامه مؤاتية لكبار السن

    منذ 57 دقيقة
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