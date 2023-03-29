الأربعاء 7 رمضان 1444 ﻫ - 29 مارس 2023
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رئيس الأركان الأميركي: نشوب حرب كبيرة سيستنفد مخزونات هائلة من الذخيرة
منذ 43 دقيقة
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