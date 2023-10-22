الأحد 7 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 22 أكتوبر 2023 |
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    رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران تتحمل مسؤولية استهدافنا للأراضي السورية

    منذ 48 دقيقة
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