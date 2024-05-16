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    رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن على جاهزية عالية على الحدود مع لبنان وعلينا القيام بردود أفعال قوية

    منذ ساعة واحدة
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