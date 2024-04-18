الخميس 9 شوال 1445 ﻫ - 18 أبريل 2024
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رئيس الإمارات: توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كوستاريكا
منذ ساعتين
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