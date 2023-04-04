الثلاثاء 13 رمضان 1444 ﻫ - 4 أبريل 2023 |
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    رئيس الإمارات ورئيس الوزراء الإسرائيلي تحدثا هاتفيا وناقشا تعزيز العلاقات

    منذ دقيقتين
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