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    رويترز: رئيس الاتحاد الأفريقي يدعو إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في إقليم تيجراي الإثيوبي ويحث على محادثات سلام

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2022 1:48 مساءً
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