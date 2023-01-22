الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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    رئيس البرلمان الإيراني: إذا أرادت أوروبا إحياء الاتفاق النووي فعليها الابتعاد عن المعارضين له وسنعتبر جيوش أوروبا منظّمات إرهابيّة ردًّا على أيّ تصنيف للحرس الثوري

    منذ ساعتين
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