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    رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط استقبل في كليمنصو مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق مدير مركز ويلسون في واشنطن ديفيد هيل وجرى عرض لآخر التطورات والمستجدات المحلية والدولية

    منذ 11 دقيقة
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