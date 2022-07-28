الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
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    رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: في اللحظة التي يدخل اي عاقل مساجلة التعصب او الجهل فانه يخسر حتى لو ربح

    منذ ساعتين
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