الخميس 25 ذو الحجة 1444 ﻫ - 13 يوليو 2023 |
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    رئيس الحكومة الإثيوبية يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان واستمرار الحوار لتحقيق السلام

    منذ 47 دقيقة
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