الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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    رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اتصل بالمدير العام للأمن اللواء عباس ابراهيم مؤكداً إضافة مليون طن من الفيول كمساعدة للبنان

    منذ 34 دقيقة
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