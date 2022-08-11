الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022
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رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اتصل بالمدير العام للأمن اللواء عباس ابراهيم مؤكداً إضافة مليون طن من الفيول كمساعدة للبنان
منذ 34 دقيقة
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