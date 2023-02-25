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    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: كتابي إلى وزير الداخلية هدفه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية ولم يكن القصد أبداً حماية أحد او تأمين الغطاء لمخالفات أحد وهذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعية المصارف

    منذ ساعتين
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