الأثنين 16 شوال 1446 ﻫ - 14 أبريل 2025
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رئيس الحكومة نواف سلام: قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين، وقد اتفقت مع السلطات السورية على قاعدة لحسن الجوار
منذ ساعتين
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