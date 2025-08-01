الجمعة 7 صفر 1447 ﻫ - 1 أغسطس 2025
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رئيس الحكومة نواف سلام يدعو إلى جلسة للحكومة الثلثاء المقبل في القصر الجمهوري
منذ ساعتين
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