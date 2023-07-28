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رئيس المجلس الانتقالي في مالي خلال القمة الروسية الإفريقية: عززنا قواتنا المسلحة وأمن بلادنا بفضل مساعدة روسيا
منذ ساعتين
آخر تحديث: 28 - يوليو - 2023 1:47 مساءً
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