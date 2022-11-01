الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 1 نوفمبر 2022
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رئيس المحكمة العليا الأميركية يمنع لجنة مجلس النواب مؤقتا من الحصول على الإقرار الضريبي للرئيس السابق دونالد ترمب
منذ 14 دقيقة
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