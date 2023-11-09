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الصحة
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رئيس المركزي الأميركي: أكبر خطأ سيكون الفشل في السيطرة على التضخم
منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2023 11:52 مساءً
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