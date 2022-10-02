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    رئيس الوزراء الإسرائيلي: تعيين سفيرة لدى تركيا "خطوة مهمة" في إطار ترميم العلاقات مع أنقرة

    منذ 12 دقيقة
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