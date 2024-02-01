الخميس 20 رجب 1445 ﻫ - 1 فبراير 2024
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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رئيس الوزراء البولندي: لا توجد خطة بديلة لمساعدة أوكرانيا ويعود لرئيس الوزراء أوربان أن يقرر ما إذا كانت المجر جزءًا من مجتمعنا أو لا
منذ ساعتين
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