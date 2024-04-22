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    رئيس الوزراء العراقي: المنطقة تمر بوقت حساس وخطير بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

    منذ 7 دقائق
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