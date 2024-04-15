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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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رئيس الوزراء العراقي في اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي يؤكد اهتمام بلاده بالحصول على الخبرات والأسلحة من أمريكا والحرص على الشراكة الأمنية
منذ 54 دقيقة
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