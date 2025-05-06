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    رئيس الوزراء الكندي: اجتماعي مع ترامب كان بناء للغاية وأشعر براحة أكبر تجاه العلاقات من جوانب عديدة وحققنا تقدما خلال محادثاتنا في البيت الأبيض ويجب انتظار الانتهاء من الأمور لرؤية النتائج

    منذ ساعة واحدة
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